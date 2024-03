Soudal-Quick Step zoekt naar antwoorden voor "verrassende" terugval: "We kunnen het niet louter op de regen steken"

Gemengde gevoelens in het kamp van Soudal-Quick Step. Remco Evenepoel en co. hadden hun zinnen gezet op de ploegentijdrit in Parijs-Nice, maar vielen ondanks een uitstekende start nog terug naar een vierde plaats. "We pakken wel tijd op alle ploegen die in dezelfde omstandigheden hebben gereden", zocht de ploeg naar antwoorden na de streep.

"We blijven met een dubbel gevoel achter", vertelt ook Soudal - Quick Step-trainer Koen Pelgrim.

"We tekenden eerst nog voor een goede eerste tussentijd, maar in het tweede snelle gedeelte verloren we - hoewel we nog met z'n zessen waren - toch nog onverwacht veel tijd."



Remco Evenepoel en co vielen van de eerste plaats terug naar een vierde stek, op 21 seconden van het ongenaakbare UAE.



"Als je dan over de streep komt, ben je toch even verrast als je de tijd ziet", vertelt Pelgrim, die de terugval niet louter wil wijten aan de weersomstandigheden die tijdens de race steeds slechter werden. Er kletterden zelfs wat hagelstenen op de helmen van Evenepoel en co. toen die over de streep reden.



"Regen speelt nooit in je voordeel. Dan verlies je sowieso tijd in de bochten, maar niet de hoeveelheid seconden die we nu verliezen op de winnaar UAE. We kunnen het dus niet louter op het weer steken. Ik heb de gegevens van de mannen nog niet onder de loep kunnen nemen, dus harde conclusies kan ik nog niet trekken."