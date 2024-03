Remco Evenepoel pakt halve minuut op concurrent Roglic, maar ziet UAE domineren in ploegentijdrit Parijs-Nice

De ploegentijdrit van 26,9 kilometer is dan misschien wel 5 kilometer korter dan vorig jaar. Maar door de 2 hellingen in de eerste 14 kilometer is het parcours extra uitdagend.



Vooral op de 2e pukkel, de Côte de Jussy, zal er her en der gevloekt worden. De Jussy is 2,3 kilometer lang en heeft een gemiddelde stijging van 4,5%. Spatten teams daar uit elkaar?



Tussen kilometerpaal 14 en 25 gaat het in dalende lijn. De slotkilometer krult dan weer omhoog met een gemiddelde van 3,1%.