90% zeker dat match van Standard niet doorgaat, boze supporters blokkeren spelersbus

Standard-supporters blokkeren trainingscentrum

Om 20.45 uur geven Standard en Westerlo mekaar partij in de kelder van de Europe Play-offs.



Of de match doorgaat, is nog maar de vraag. Uit onvrede met de gang van zaken in de bestuurskamer van Standard hebben supportersgroepen acties gepland.



Die zijn momenteel volop aan de gang. Zo'n 1.000 aanhangers blokkeren het trainingscentrum waar de spelers zich opmaken voor de wedstrijd.