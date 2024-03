Wielerclub Wattage vreest voor voorjaar van Arnaud De Lie: "10 dagen niet kwaliteitsvol werken is veel"

Lotto-Dstny-speerpunt Arnaud De Lie is de laatste weken op de sukkel. Meestrijden in de topklassiekers wordt dan ook een moeilijk verhaal volgens de leden van Wielerclub Wattage. "In het laatste halfuur van de koers zal hij tekortkomen", denkt Tom Boonen.

2024 lijkt voorlopig vervloekt voor Arnaud De Lie.



Een val in Le Samyn had meer schade veroorzaakt dan gedacht. De Lie staakte na 3 dagen de strijd in Parijs-Nice en schrapte na overleg met de ploeg Milaan-Sanremo van zijn programma.

De grote vraag: komt het dit voorjaar nog goed met De Lie?



"De Lie zal ongetwijfeld nog een goed seizoen rijden en hier en daar scoren. Misschien in de Bredene Koksijde Classic of in Denain. Dat zal de hoop nog even doen opflakkeren", voorspelt Jan Bakelants.

"Maar in de echt lange klassiekers strijden tegen renners die naar die koersen pieken? Dat wordt moeilijk, zeker met zijn voorgeschiedenis."

"De Lie heeft 10 dagen niet meer kwaliteitsvol gewerkt. Dat is veel in deze periode van het jaar."