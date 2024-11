Spektakel in 't Kuipke: Benjamin Thomas en Fabio Van den Bossche counteren op het juiste moment en winnen de Zesdaagse

Voor het eerst kon Fabio Van den Bossche zegevieren in Gent. "We hadden deze week telkens een beetje overschot in de ploegkoersen", vertelde hij over zijn week.

"Vandaag probeerden we uit te spelen dat Lindsay en Robbe als leiders 3 duo's moesten controleren. We hebben gewacht en hebben het juiste moment gezocht. Dat is gelukt."

Van den Bossche spreekt over "een superjaar" dankzij ook nog een olympische medaille. "De piste blijft speciaal en ik zal dit onderdeel blijven doen. Dit kan ik afvinken, maar ik heb nog doelen. Ook op de weg, ja."

Olympisch kampioen Benjamin Thomas maakte zijn reputatie waar. "Winnen in deze mythische plaats betekent veel. Het publiek en het spektakel zijn de grote winnaars."

"Wij waren deze week de jagers. Jules (Hesters) reed een heroïsche ploegkoers en zette veel druk op de leiders. Daar hebben wij van geprofiteerd. We wisten dat we een cartouche hadden en die moesten we op het juiste moment inzetten."