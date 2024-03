Arnaud De Lie schrapt Milaan-Sanremo en rijdt Denain en Bredene Koksijde Classic in de plaats: "Competitieritme opdoen"

Lotto-Dstny sleutelt aan het programma van Arnaud De Lie, die na een val in Le Samyn nog geen 100 procent is. De Lie reist niet af naar Milaan-Sanremo, maar zal wel zijn rugnummer opspelden in de GP de Denain (donderdag) en de Bredene Koksijde Classic (vrijdag). "Als je geen 100 procent bent, reis je beter niet af naar Milaan-Sanremo", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer.