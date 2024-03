Arnaud De Lie komt niet meer aan de start in 4e rit Parijs-Nice: "Hij voelt zich niet 100 procent"

Arnaud De Lie komt vandaag niet meer aan de start in Parijs-Nice. Zijn ploeg Lotto-Dstny laat weten dat de spurtbom zich niet 100 procent voelt en nog met de naweeën kampt van zijn val in de GP Samyn.

Dat Arnaud De Lie niet helemaal in orde was voor Parijs-Nice gaf hij maandag zelf al te kennen voor de start van de 2e etappe. "Als je niet 100 procent bent, is het onmogelijk om hier te presteren", vertelde de jonge Belg voor de camera van Sporza.

Twee dagen later heeft De Lie besloten om er de brui aan te geven in de Koers naar de Zon. Lotto-Dstny laat weten dat die beslissing genomen is in overleg met het management en het performancedepartement van de ploeg.

"Na zijn val in Le Samyn van vorige week dinsdag voelt Arnaud zich nog niet 100 procent. Met het oog op de voorjaarsklassiekers is het niet verstandig om hem de komende dagen nog te laten koersen in de zware etappes die er nog aankomen."

"Arnaud keert nu terug naar huis om zich voor te bereiden en zich opnieuw te focussen op de volgende wedstrijden in de nabije toekomst."