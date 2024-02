Arnaud De Lie sakkert na schuiver in Le Samyn: "Ik ga niet in de fout, hé"

Arnaud De Lie (21) moet nog even wachten op zijn eerste zege van het seizoen. In de GP Samyn was De Lie de blikvanger, maar een slipper op 30 kilometer van de finish fnuikte zijn kansen. De Lotto-kopman liet meteen na zijn crash zijn emoties de vrije loop en was ook na zijn opgave aan de ploegbus nog niet volledig gekalmeerd.

Materiaalpech in het laatste wedstrijduur leidde het begin van de zwanenzang van Arnaud De Lie in. Kort na zijn depannage schoof de kopman van Lotto - Dstny in een bocht onderuit.

"Malchance", reageerde hij aan de ploegbus. "Pech. Alles was onder controle en het was het juiste moment om van fiets te wisselen. Ik denk dat mijn derailleur geraakt was."

Maar bij zijn inhaalrace richting het peloton gleed De Lie weg in een bocht. Was het zijn eigen fout? De Lie oordeelde alvast van niet.

"Ik begrijp niet wat de jury daar deed, zo remmen in die bocht. Ik kwam er met veel snelheid aan, maar de wagens stonden stil."

"Als die volgwagen - ik weet niet meer van welk team - daar gewoon de snelheid van mij aanhoudt, dan kom ik niet ten val."

Op de tv-beelden is sprake van een zwarte wedstrijdwagen vlak voor de ploegauto van Equipo Kern Pharma.

"Ja, ik ga zelf tegen de grond, maar ik ben niet in de fout gegaan", aldus een zichtbaar geërgerde De Lie.

"Het is alsof je op de snelweg alles dichtgooit... Ik weet niet waarom ze dat deden. Maar nu ontglipt me een zege. Ik moet hen dus bedanken", klonk het cynisch.