Uw gids voor de GP Samyn 2024: parcours, deelnemers en livestream

Lotto-Dstny nam de koers in handen, door liefst 5 man mee te hebben in een kopgroep van 25 renners. Soudal-Quick Step likte al eerder zijn wonden door een val van kopman Fabio Jakobsen. Op 30 km van de streep in Dour zorgden Lotto-renners Victor Campenaerts en Jarne Van de Paar voor een selectievere kopgroep: met Jasper Stuyven, Jenthe Biermans, Stan Dewulf en Dries De Bondt erbij leken 6 Belgen het onder elkaar te zullen uitmaken. Soudal-Quick Step veranderde het geweer van schouder en naderde in dienst van Kasper Asgreen tot op 10 seconden, maar op 10 km van de finish leek de veer bij de achtervolgers te breken. Vooraan raakte de samenhang evenwel zoek en Flanders-Baloise bracht alles weer samen. In een doldwaze slotkilometer, waarin Asgreen ten val kwam, glipte Milan Menten tussen de Arkéa-ploegmaats Hugo Hofstetter en Luca Mozzato naar de winst. Hofstetter eindigde tweede, Edward Theuns derde. Menten juichte zo hard, dat hij zijn schouder uit de kom haalde.

De startplaats blijft duivendorp Quaregnon, de finish in festivaldorp Dour. Tussenin liggen 202 kilometers. Van de Grote Markt in Quaregnon gaat het met een langere lus richting noorden (Leuze-en-Hainaut) om daarna weer langs Quaregnon te passeren. In en om Dour worden na een eerste passage onder de finishboog 3 plaatselijke ronden afgelegd van 26 kilometer. Daarin wachten telkens 5 pittige kasseistroken: de Rue du Vert Pignon (1,4 km), Côte de la Roquette (500 m), Chemin de Wihéries (400 m), Côte des Nonettes (300 m) en tot slot de Rue de Belle Vue (500 m). La Roquette en Nonettes lopen bovendien op. De 5e strook ligt op een kilometer van de finish en is dé plaats voor een laatste solopoging. Als de sprinters overleven, krijgen die nog af te rekenen met een verraderlijk oplopende strook richting het Emile Vanderveldeplein in het centrum van Dour.

Zoek niet naar Soudal-Quick Step, want de ploeg van Patrick Lefevere verschijnt niet aan de start. Er zijn met Team UAE, Arkéa-B&B Hotels, Intermarché-Wanty, Alpecin-Deceuninck en Team dsm-firmenich PostNL overigens maar 5 World Tour-ploegen.



Milan Menten verdedigt met startnummer 1 zijn zege van vorig jaar, maar bij Lotto-Dstny is dé man Arnaud De Lie. Die reed zaterdag een sterke Omloop in een zestal op kop met 3 Visma's. Alles kwam toch weer samen, in de spurt om de derde podiumplek moest hij vrede nemen met de 10e plek. Kuurne sloeg De Lie over.



Bij Arkéa-B&B Hotels kan Mozzato nog eens proberen zoals vorig jaar, langs Belgische zijde is het afwachten wat snelle man Amaury Capiot, goed op dreef in Oman, kan.



Hugo Hofstetter kan natuurlijk niet ontbreken: de Fransman van Israel-Premier Tech won Le Samyn in 2020 en was sindsdien 5e, 2e en 2e.



Tot slot zijn we benieuwd wat de Nieuw-Zeelandse youngster Laurence Pithie (Groupama-FDJ) kan: de 21-jarige won in Australië de Great Ocean Road Race en kon zondag in eerste instantie mee met Van Aert, Wellens en Lazkano richting Kuurne.