Eindwinnaar Joe Blackmore zet kers op de taart in Rwanda met zege in slotrit

Blackmore zegevierde zondag na een etappe over 73,6 km in hoofdstad Kigali met onderweg flink wat klimwerk. Ook de Mount Kigali, die volgend jaar in het WK-parcours zit, werd opnieuw aangedaan.



Blackmore kwam solo over de streep met een halve minuut voorsprong op de Fransman Pierre Latour (TotalEnergies). Die won de sprint van een klein groepje voor de tweede plaats, voor de Kazach Ilkhan Dostiyev (Astana) en William Junior Lecerf (Soudal Quick-Step Devo Team).

In de eindstand heeft Blackmore 41 seconden voorsprong op Dostiyev. De Colombiaan Jhonatan Restrepo (Team Polti Kometa) is derde op 43 seconden. De 21-jarige Lecerf, die een etappe won, sluit af met de vierde plaats op 1'25 van Blackmore.

De 21-jarige Blackmore volgt op de erelijst de Eritreeër Henok Mulubrhan op, die vorig jaar in het shirt van Bardiani de eindzege pakte en nu voor Astana uitkomt. Door een sleutelbeenbreuk kon hij zijn titel niet verdedigen.