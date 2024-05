Minder (of net meer?) keuzestress voor Tedesco: landen mogen 26 spelers meenemen naar EK

De bondscoaches van de deelnemende landen hebben tot 7 juni om hun definitieve EK-selectie in te dienen, aldus de UEFA. Die selectie moet tussen de 23 en 26 spelers bevatten - een selectie van 26 spelers is dus niet verplicht.



Verschillende bondscoaches vonden het aantal van 23 te krap om blessures op te vangen en lanceerden daarom een pleidooi om 26 spelers te kunnen meenemen naar Duitsland. Tijdens een workshop in Düsseldorf schaarde het merendeel van de bondscoaches zich recent achter het idee.

Aanvankelijk moest het EK in Duitsland het eerste internationale toernooi worden sinds de Wereldbeker van 2018 waarop bondscoaches hun selectie moesten beperken tot 23 spelers. In nasleep van de coronapandemie bestonden de selecties voor het EK 2021 en het WK 2022 telkens uit maximaal 26 spelers.

De Rode Duivels openen hun EK op 17 juni in Frankfurt tegen Slovakije. Aansluitend speelt het team van Domenico Tedesco op 22 juni in Keulen tegen Roemenië. De Belgen sluiten groep E af met een wedstrijd op 26 juni in Stuttgart tegen Oekraïne.