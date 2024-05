Max Verstappen is snelste in kwalificaties voor sprintrace Miami: "Maar wat een vreselijk rondje"

Max Verstappen mag morgen vanaf poleposition aan de sprintrace van de GP van Miami beginnen. Daar leek het lange tijd niet op, tot Verstappen er alsnog een snel rondje uitperste. Al was hij daar zelf niet tevreden over.

Hoe moet je je als concurrent voelen als Max Verstappen je voor de zoveelste keer de baard afdoet, maar achteraf doodleuk verklaart "dat hij een vreselijk rondje had gereden"?

Het overkwam alle Formule 1-rijders bij de kwalificaties voor de sprintrace in Miami. Die kwalificaties werden gekenmerkt door heel wat foutjes. Bijna iedereen had problemen op het nog altijd vrij nieuwe circuit in de Sunshine State.

Ook Verstappen dus. Terwijl hij in de vrije oefenritten nochtans als vanouds indruk had gemaakt in zijn Red Bull.



Lando Norris lag op koers om vanaf de pole te mogen starten, Verstappen maakte geen aanspraak op een plaatsje op de eerste rijen.



Maar het laatste snelle rondje veranderde alles. Norris kraakte onder de druk en maakte een foutje met zijn McLaren. De Brit zal uiteindelijk maar op de 5e startrij mogen plaatsnemen.



Bij Verstappen ging het wel goed, al voelde dat blijkbaar niet zo aan. Naast hem op de pole zal Charles Leclerc staan in zijn Ferrari. Daarachter vinden we Sergio Perez en Daniel Ricciardo.

In de sprintrace kun je als winnaar 8 WK-punten verdienen. De uitslag is bovendien de volgorde waarin de rijders een dag later voor de race zelf starten.