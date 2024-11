"Gelukkig moet ik niet meer rijden": Max Verstappen duikt dolle feestnacht in na nieuwe wereldtitel

Alle remmen los. Zo hard Max Verstappen in zijn Formule 1-bolide gaat, zo hard viert de Nederlander zijn overwinningen ook graag. Nadat hij zijn vierde wereldtitel haalde in Las Vegas, dook hij een dolle feestnacht in. Natuurlijk niet zonder eerst nog een sneertje uit te delen aan een concurrent. Een greep uit de escapade van Verstappen.

De ontlading was groot bij Max Verstappen.



"O mijn god, wat een seizoen. Dankuwel, iedereen. Echt, dankuwel", was Verstappen eerst emotioneel toen hij in Las Vegas over de streep bolde.

Meer dan een minuutje had hij echter niet nodig om zijn vierde wereldtitel te laten inzinken of dolle vreugde barstte alweer los bij de Nederlander - die al snel dansend en zingend gespot werd.



"Tu, tu, tu, tuuu, Max Verstappen" - kon natuurlijk niet ontbreken.

"Ik ben alvast blij dat ik niet meer moet rijden", grapte hij ook in zijn interview achteraf terwijl hij hevig op zoek was naar zijn drankbeker.



In de pitstraat gingen de festiviteiten alvast nog even door, maar daarna dook het volledige Red Bull-circus een geheimere locatie in.



Maar dat deed Verstappen niet zonder eerst nog een prikje uit te delen naar Zak Brown, de CEO van zijn concurrerende team McLaren.

"En zoals je al zei: vroeger kon ik alleen winnen in de snelste auto. Dit jaar is dat toch een beetje anders geweest, hé", knipoogde hij.