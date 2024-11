Norris feliciteert, Verstappen deelt speels prikje uit: "In een McLaren was ik al eerder wereldkampioen"

ma 25 november 2024 06:39

Lando Norris heeft dan toch het hoofd moeten buigen in de wereldtitelstrijd met Max Verstappen. De Brit feliciteerde zijn jeugdvriend, maar de Nederlander repliceerde met een prikje naar de McLaren-rijder.

Dat we nog een spannend F1-seizoen kregen, is voor een groot deel te danken aan McLaren. De Britse renstal legde vanaf de GP van Miami Max Verstappen het vuur aan de schenen. Lando Norris vocht enkele verbeten duels uit met Verstappen, soms tot over het randje, maar de twee WK-rivalen blijven goede vrienden. Op Instagram feliciteerde Norris de Nederlander met zijn 4e wereldtitel. "Proficiat met je 4e wereldtitel, maatje", schreef hij bij een jeugdfoto van de twee. "Het was leuk om ervoor te vechten tegen jou. Het voelt als gisteren dat we deze foto hebben genomen in het karten."

Nog sneller?

Verstappen snoerde met zijn 4e wereldtitel zijn criticasters de mond. Kan de Nederlander alleen maar winnen in de beste wagen? Dan bewees hij dit seizoen toch het tegendeel. "Ik denk dat mensen onze reeks van 10 overwinningen op een rij van vorig jaar niet naar waarde schatten", zei hij. "Maar dit jaar reed ik 70 procent van het seizoen niet met de snelste wagen." McLaren had volgens de Nederlander wel de snelste wagen. Was hij in een oranje bolide sneller wereldkampioen geworden dan in Las Vegas? "Ja, nog eerder", knipoogde hij.

Dit jaar, waarin hij vaak niet de beste auto had, bevestigt dat we in het tijdperk van Max Verstappen zitten. Andrea Stella, teambaas McLaren