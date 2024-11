Wie houdt er de tel nog bij? De records van Max Verstappen op een rijtje

zo 24 november 2024 11:08

Na 10 jaar in de Formule 1 duikt de naam van Max Verstappen op menig recordlijstje op. Een overzicht van de belangrijkste records van de viervoudige wereldkampioen.

Leeftijd

Amper 3 dagen na zijn 17e verjaardag kruipt Max Verstappen voor het eerst achter het stuur van een F1-bolide voor een vrije training. Als jongste rijder ooit heeft hij meteen zijn eerste record beet. De Nederlander zou achtereenvolgens ook de jongste rijder aan de start van een GP en de jongste rijder met WK-punten worden. Het staat dan ook in de sterren geschreven dat Verstappen de jongste GP-winnaar ooit zal worden: in 2016 wint hij in Spanje zijn eerste race voor Red Bull, als knaapje van 18 jaar en 228 dagen. Het record voor de jongste wereldkampioen zal Verstappen evenwel nooit pakken. Dat staat nog altijd op naam van Sebastian Vettel, die in 2010 triomfeerde als 23-jarige.

Overwinningen

In zijn recordjaar - what's in a name - 2023 veegt Verstappen heel wat topprestaties van de tabellen. Met 19 overwinningen in één seizoen doet hij nog een pak beter dan zijn eigen record van 15 zeges uit 2022. Zijn reeksje van 10 overwinningen op een rij, van Miami tot Italië, duwt Sebastian Vettel van de troon. De Duitser bleef in 2013 steken op 9 GP-zeges op een rij. Ook dit seizoen telt Verstappen er een recordje bij. Met zijn indrukwekkende inhaalrace in Brazilië heeft de Nederlander nu vanaf 10 verschillende startplekken een overwinning geboekt (1e, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 9e, 10e, 14e en 17e), waarmee hij beter doet dan Fernando Alonso. Voor het record van meeste overwinningen in de F1-geschiedenis heeft Verstappen nog wat werk. Lewis Hamilton prijkt bovenaan de lijst met 105 zeges, Michael Schumacher heeft er 91. Max Verstappen is de nummer 3 op de ranglijst met 62 overwinningen.

Meeste F1-overwinningen 1. Lewis Hamilton (GBr) 105 2. Michael Schumacher (Dui) 91 3. Max Verstappen (Ned) 62 4. Sebastian Vettel (Dui) 53 5. Alain Prost (Fra) 51 6. Ayrton Senna (Bra) 41 7. Fernando Alonso (Spa) 32 8. Nigel Mansell (GBr) 31 9. Jackie Stewart (GBr) 27 10. Jim Clark (GBr) 25 Niki Lauda (Oos) 25

Punten

De mechanische pech van Verstappen in Australië dit seizoen is een stevige domper, want er komt zo een einde aan een reeks van 2 jaar zonder uitvalbeurt. Zijn reeks strandt zo op 1.055 punten op een rij, een record dat Lewis Hamilton (1.008) kwijt is. In 2023 is Verstappen ook goed voor 575 punten in één seizoen, maar liefst 121 punten beter dan zijn record uit 2022.

WK-leider

Max Verstappen legt al sinds de GP van Spanje in 2022 beslag op de leidersplek in het WK-klassement. Na de GP in Brazilië doet hij beter dan Michael Schumacher, die van september 2000 tot maart 2003 896 dagen aan de leiding lag. Verstappen zit nu aan 917 dagen. Voor het meeste wereldtitels moet Verstappen Schumacher wel nog voor zich dulden. De Duitser heeft net als Lewis Hamilton 7 wereldtitels op zijn naam. Ook de Argentijn Juan Manuel Fangio sprokkelde in de begindagen van de Formule 1 5 titels.