Wereldkampioen MotoGP Jorge Martin maakt rentree in Qatar na blessureleed: "Weet niet of ik kan uitrijden"

Jorge Martin zal komend weekend op het Losail International Circuit in Qatar opnieuw aan de start staan. De 27-jarige Spanjaard raakte begin februari geblesseerd tijdens de seizoensvoorbereiding in Sepang, Maleisië.



Enkele weken later, vlak voor de start van de eerste GP, viel hij opnieuw en brak hij zijn linkerhand en rechtervoet. Daardoor moest de regerende wereldkampioen voor de tweede keer onder het mes.

Hierdoor miste Martin de manches in Thailand, Argentinië en Amerika. Nu is hij klaar om weer over het circuit te scheuren. "Ik heb enorm veel zin om opnieuw te racen."