Met 4 titels treedt Verstappen toe tot F1-pantheon: "Maar wil hij wel doorgaan om meer geschiedenis te schrijven?"

zo 24 november 2024 12:56

Max Verstappen treedt toe tot het elitekransje van F1-rijders met minstens 4 wereldtitels. Waar moeten we de Nederlander plaatsen in het lijstje met iconen? En was dit nu zijn mooiste wereldtitel? F1-journalist Arjan Schouten (AD) geeft zijn oordeel.

Wordt het ongemakkelijk op familiefeestjes? Met 4 wereldtitels op zijn palmares steekt Max Verstappen zijn schoonvader Nelson Piquet voorbij. De Braziliaan, vader van Verstappens vriendin Kelly, werd in 1981, 1983 en 1987 wereldkampioen. Ook F1-legendes Ayrton Senna en Niki Lauda ziet de Nederlander in zijn achteruitkijkspiegel. Op de recordlijstjes staat Verstappen nu op gelijke hoogte met Alain Prost en Sebastian Vettel. Voor het record heeft Verstappen wel nog wat werk, want Michael Schumacher en Lewis Hamilton kroonden zich 7 keer tot wereldkampioen.

Meeste F1-wereldtitels 7 Michael Schumacher (Dui) 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Lewis Hamilton (GBr) 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 5 Juan Manuel Fangio (Arg) 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 4 Alain Prost (Fra) 1985, 1986, 1989, 1993 Sebastian Vettel (Dui) 2010, 2011, 2012, 2013 Max Verstappen (Ned) 2021, 2022, 2023, 2024 3 Jack Brabham (Aus) 1959, 1960, 1966 Jackie Stewart (GBr) 1969, 1971, 1973 Niki Lauda (Oos) 1975, 1977, 1984 Nelson Piquet (Bra) 1981, 1983, 1987 Ayrton Senna (Bra) 1988, 1990, 1991

Heel wat mooie namen, maar waar moeten we Verstappen nu plaatsen in het pantheon van de F1-iconen? We vroegen het aan Arjan Schouten, F1-journalist bij het Algemeen Dagblad (AD). "Als je het mij vraagt, is Max zeker al voorbij Vettel", stelt hij. "Vettel heeft met 4 wereldtitels bij Red Bull wel min of meer hetzelfde gepresteerd, maar de tegenstand was destijds toch een tikje anders." "Bovendien heeft Verstappen toch meer geïmponeerd: hij heeft Lewis Hamilton van de troon gestoten en vorig jaar won hij maar liefst 19 van de 22 races. Dat zijn verhalen die niet echt aan Vettel plakken." Sebastian Vettel pakte zijn 4 wereldtitels bovendien onder één reglement, Verstappen deed het in twee tijdperken. "Dat maakt het extra knap", aldus Schouten. "Net zoals Lewis Hamilton het bijvoorbeeld bij twee teams heeft laten zien en Ayrton Senna in verschillende wagens. Dat straalt wel af op je carrière." "Kijk naar Fernando Alonso. Iedereen is het erover eens dat hij veel meer had moeten winnen, maar op zijn erelijst staan meer dan 400 races en "slechts" twee titels met Renault. Hoe je het draait of keert, daar kijken de mensen over 50 jaar naar."

Verstappen is er niet mee bezig hoe hij ervoor kan zorgen dat mensen hem later op grootse wijze herinneren. Arjan Schouten

Wat houdt Verstappen dan nog weg van de GOAT-status? "Dan zijn het eigenlijk alleen maar de cijfertjes", vindt Arjan Schouten. "Qua racecapaciteiten hoort hij er gewoon tussen, dus dan is het puur statistisch." "Max zou alle geschiedenisboeken kunnen herschrijven, maar de vraag is alleen hoelang hij zelf nog wil doorgaan. Wat gebeurt er bij de reglementwijziging in 2026? Wat als Red Bull niet presteert? Dat zal beïnvloeden waar hij zal belanden op de recordlijstjes." Verstappen gaf in Las Vegas zelf al aan dat hij "niet per se de ambitie heeft om 8 of 9 wereldtitels te winnen". "Ik wil niet in de Formule 1 blijven om mezelf nog te bewijzen", zei hij. Critici van de Nederlander vinden dat Verstappen het net als Hamilton nog eens moet tonen bij een andere renstal dan Red Bull. "Ik denk niet dat hij daar heel hard mee bezig is", aldus Schouten. "Hij droomt eerder van de 24 Uur van Le Mans rijden met zijn vader bijvoorbeeld. Hij is er niet mee bezig hoe hij ervoor kan zorgen dat mensen hem later op grootse wijze herinneren. Dat zullen mensen toch wel doen, denk ik."

Het duiveltje in Verstappen

Max Verstappen schreef nu al 4 wereldtitelverhalen: in 2021 onttroonde hij Hamilton, in 2022 volgde de bevestiging. Vorig jaar veegde de Nederlander dan weer alle records van de tabellen, terwijl hij er dit seizoen voor moest knokken na een stevige dip van ruim 100 dagen zonder zege. De mooiste titel selecteren is dan ook moeilijk. Arjan Schouten kijkt naar het totaalplaatje en neigt eerder naar de eerste titel "met spanning tot het einde" en het recordjaar van 2023 "dat niemand meer zal overtreffen". Nochtans was 2024 ook een boeiend seizoen. "Maar als iemand anders dan Lando Norris in de McLaren had gezeten, was de tegenstand misschien nog feller geweest. Daar heeft Verstappen van geprofiteerd, zo eerlijk moet je ook zijn", stelt Schouten. Heeft Verstappen dan meer genoten van dit seizoen, waar hij alles uit een mindere wagen heeft moeten halen? "Nee, hij heeft meer genoten van vorig jaar. Max vindt het prima om van bij de start weg te rijden en niemand meer in zijn spiegel te zien." "Hij houdt van domineren, van heersen. Dat mag voor de kijkers misschien een beetje saai ogen, maar voor Verstappen is dat ook de beste zijn. Dat hij alleen maar met zijn eigen tijden aan het knokken is en niet zozeer met zijn tegenstanders."

Je moet toch een beetje een klootzakje durven te zijn, want lieverdjes winnen niet zoveel. Arjan Schouten

In 2024 moest Verstappen wel meermaals het duel aangaan met Lando Norris, waarbij de wereldkampioen af en toe de grenzen opzocht. "Dat is ook het ware gelaat van menig kampioen", vindt Arjan Schouten. "In alle F1-kampioenen zit wel ergens een duiveltje. Het is niet voor de ideale schoonzonen en de lieverdjes. Verstappen durft de grenzen op te zoeken en af toe een beetje grijs te kleuren." "Hij zal er ook niet moeilijk over doen als hij een terechte straf krijgt. In die zin staat Verstappen stukken verder dan 6 of 7 jaar geleden. Hij zal er geen doekjes om winden." "Je moet toch een beetje een klootzakje durven te zijn, want lieverdjes winnen niet zoveel. Het moet ook niet de spuigaten uitlopen, maar het is begrijpelijk dat hij de grenzen opzoekt. De scherpe randjes zijn er echt wel af, maar af en toe komt het duiveltje nog eens naar boven."

Vacature bij Mercedes

Max Verstappen heeft al heel wat records op zijn naam, maar volgend seizoen kan hij mikken op een evenaring van de 5 wereldtitels op een rij van Michael Schumacher (2000 tot 2004). Al zal hij wel voor een pittig seizoen staan, voorspelt Schouten. "Het accordeon-effect zal nog meer in werking treden, waardoor alles nog dichter bij elkaar zal komen", zegt hij. "Bij Red Bull houden ze er nu al rekening mee dat er vanaf de eerste race een McLaren zal staan dat weet dat het kan winnen. En een Norris die weet dat hij de strijd kan aangaan met Verstappen." "We krijgen waarschijnlijk dus een deel 2 van dit seizoen, maar dan spannend vanaf dag 1. Ferrari, McLaren en Mercedes zullen zich in de strijd mengen met Red Bull." "Het seizoen zal ook veel invloed hebben op de toekomst van Verstappen. Als Red Bull ver wegzakt, valt het nog af te wachten of de Nederlander blijft." "Mercedes heeft er belang bij om een tandje bij te steken en te tonen wat ze nog kunnen. Zeker als er eventueel nog een openstaande vacature ligt voor Verstappen. Het wordt dus een spannend én bepalend seizoen."