Westerlo en STVV laten de VAR overuren draaien in evenwichtig gelijkspel

Westerlo einde 2 - 2 STVV 8' - Doelpunt - Ryotaro Ito (0 - 1) 21' - Geel - Frederic Ananou 32' - Doelpunt - Jordan Bos (1 - 1) 42' - Geel - Bryan Reynolds 47' - Doelpunt - Lucas Stassin (2 - 1) 59' - Verv. Eric Junior Bocat door Ryoya Ogawa 64' - Geel - Bruno Godeau 68' - Geel - Serhiy Sydorchuk 69' - Doelpunt - Adriano Bertaccini (2 - 2) 78' - Verv. Adriano Bertaccini door Joselpho Barnes 78' - Verv. Frederic Ananou door Robert-Jan Vanwesemael 78' - Verv. Lucas Stassin door Matija Frigan 79' - Verv. Griffin Yow door Allahyar Sayyadmanesh 88' - Verv. Josimar Alcócer door Tuur Rommens 88' - Verv. Nicolas Madsen door Karol Borys 90' - Verv. Aboubakary Koita door Adam Nhaili 90' - Verv. Kahveh Zahiroleslam door Fatih Kaya Jupiler Pro League - speeldag 7 - 03/05/24 - 20:46 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 8' Ryotaro Ito 0 - 1 Ryotaro Ito 8' 32' Jordan Bos 32' Jordan Bos 1 - 1 47' Lucas Stassin 47' Lucas Stassin 2 - 1 69' Adriano Bertaccini 2 - 2 Adriano Bertaccini 69'

Weer geen eerste overwinning voor Westerlo in de Europe Play-offs. Tegen STVV boog het een achterstand om in een voorsprong, maar door een goal van Bertaccini werd het alsnog een puntendeling.

Westerlo - STVV in een notendop:

Sleutelmoment: Westerlo heeft een halfuur nodig om wakker te worden, maar beloont zichzelf dan met twee goals. Toch geeft de thuisploeg de zege nog uit handen. In minuut 69 slaat Bertaccini genadeloos toe op een zeldzame kans van de Kanaries in helft twee. Man van de Match: Ryotaro Ito was in het eerste halfuur erg present en maakte ook een knappe goal. Daarna ging de Japanner samen met zijn ploegmakkers ten onder (al gaf hij nog een knappe assist in de tweede helft), Jordan Bos maakte vanaf dan indruk met zijn doelpunt en dribbels op de linkerflank. Opvallend: Is de magie stilaan op bij STVV? De Kanaries konden nu al 5 competitiewedstrijden op rij niet meer winnen. Dat is de langste reeks zonder zege van STVV dit seizoen. Toch verbleken die cijfers bij het rapport van Westerlo, dat zit al 11 wedstrijden zonder overwinning.

Bliksem van Bos

Tegendoelpunten vermijden, dat is wat Westerlo-coach Bart Goor voor de partij tegen STVV met aandrang vroeg van zijn spelers. Westerlo had de afgelopen weken namelijk al te vaak punten verspeeld door simpele tegengoals te slikken. Maar Goors eis viel precies in dovemansoren. Na amper 8 minuten was de 0 alweer van het bord. Ryotaro Ito toverde twee minuten na een leuke combinatie met een hakje ook een afstandsschot uit zijn sloffen. Sinan Bolat kon er nog nipt bij, maar zag het leer toch in zijn bovenhoek verdwijnen. STVV had de touwtjes daarna stevig in handen en controleerde de partij. Wat de thuisploeg op de mat legde, was dan weer bijzonder pover. Tot er op het halfuur plots een bliksemschicht te zien was in 't Kuipje. Jordan Bos sneed naar binnen vanaf de linkerflank en poeierde het leer met zijn rechter in de verste kruising. Een knappe goal aan beide kanten, en dus 1-1 aan de rust.

Werk voor de VAR

Westerlo duwde na de openingstreffer wel door in de eerste helft, maar kwam niet tot scoren. In de tweede helft lukte dat een pak vlotter. Lucas Stassin had slechts twee minuten nodig om een gemeten voorzet van Yow in doel te duwen. De VAR daarentegen, die had wat langer werk. Yow was op rechts op het randje van buitenspel vertrokken. Het leverde kopzorgen op in Tubeke, maar de VAR zag uiteindelijk dat Yow nipt onside stond: 2-1. Westerlo wilde daarna meer en bleef aardig voetballen, maar liep op een erg snedige pass van alweer Ito. Hij bediende Bertaccini, die rond Bolat dribbelde en de bal in doel deponeerde. Maar ook de spits van STVV maakte het de mannen van de VAR nog knap lastig. Net als Yow vertrok hij op het randje, maar ook hij kreeg uiteindelijk groen licht. In het overige halfuur - er kwamen maar liefst 11 (!) minuten bij - probeerden beide teams nog, maar de 2-2 was niet meer van het bord te krijgen. Beide teams zetten zo een zuur reeksje zonder zeges neer, maar krijgen nog 3 matchen om het seizoen op een positieve noot te eindigen.

Bart Goor: "Fantastische goals, maar ze leveren weer weinig op"

Thorsten Fink (coach STVV): "We spelen een erg sterk openingshalfuur, misschien zelfs het sterkste dit seizoen. Daar moeten we 2 of 3 keer scoren. Maar we deden dat niet en in het slotkwartier van de eerste helft krijgen we plots te maken met een sterk Westerlo. De tweede helft was meer open, een draw is hier oké. We wilden ervoor zorgen dat de fans ervan genoten en dat is wel gelukt volgens mij."

