Neoprof William Junior Lecerf (21) laat Israëlische kampioen ritzege en leiderstrui afsnoepen in Rwanda

De jonge Belgische wielrenner William Junior Lecerf is tweede geworden na een massasprint in rit 2 van de Ronde van Rwanda. De overwinning was voor Israëlische kampioen Itamar Einhorn (Israel - Premier Tech), die ook de leiderstrui verovert.

In een heuvelachtige etappe van 129 kilometer tussen Muhanga en Kibeho toonden onder meer de Belgen Milan Donie en Lennert Teugels zich met aanvalswerk.

Onze landgenoten kleurden zo de koers, maar uiteindelijk draaide de rit toch uit op een pelotonsprint van ruim vijftig renners.

De 26-jarige Itamar Einhorn boekte in die spurt zijn vijfde profzege. Zo is hij de eerste Israëliër die wint in Rwanda.

Het opleidingsteam van Soudal Quick-Step bezette de rest van het podium, met William Junior Lecerf op 2 en de Nederlander Pepijn Reinderink op 3. Lorenz Van de Wynkele, nog een jonge Belg, werd zesde.

Lecerf maakte eerder dit jaar al naam met een tweede plaats in de eindstand van AlUla Tour in Saoedi-Arabië. De 21-jarige neoprof maakt eigenlijk al deel uit van de hoofdploeg van Soudal Quick-Step, maar koerst in Rwanda voor de gelegenheid voor de opleidingsploeg, die gisteren de inleidende ploegentijdrit won.

De Ronde van Rwanda is een achtdaagse rittenkoers en duurt nog tot en met zondag. Vorig jaar werd Lecerf derde in het eindklassement.