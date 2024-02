Amaury Capiot sprint naar winst in ingekorte rit in Oman

Amaury Capiot (Arkea-B&B Hotels) heeft de vierde rit in de Ronde van Oman gewonnen. De Belg haalde het voor Nederlander Ide Schelling in de sprint. Er zat nog veel in de tank voor de lastige finale en het eindschot want de vierde rit werd ingekort en was nog maar 104 kilometer lang. Finn Fisher-Black (Team Emirates) is de nieuwe leider.