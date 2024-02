21-jarige Italiaan Piganzoli slaat dubbelslag bergop in Ronde van Antalya

Davide Piganzoli (Team Polti Kometa) heeft de derde rit in de Turkse wielerronde van Antalya (2.1) gewonnen. De jonge Italiaan was de beste na 133 km met start in Kemer en aankomst bergop in Tahtali. Hij neemt de leiderstrui over van zijn land- en teamgenoot Giovanni Lonardi.