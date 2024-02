Opnieuw bijna bingo voor een Belg: Kenneth van Rooy moet in Antalya enkel Govekar voor zich dulden

De Belgische sprinters tonen zich in de Ronde van Antalya. Gisteren won Timothy Dupont nog een rit, vandaag volgde Kenneth van Rooy bijna zijn voorbeeld. De 30-jarige Belg van Bingoal-WB (2e) moest het in de tweede rit nipt afleggen tegen de talentvolle sprinter Matevz Govekar (23).

Kenneth Van Rooy van Bingoal-WB heeft net naast zijn eerste profzege gegrepen in de Ronde van Antalya, een vierdaagse Turkse rittenkoers.

Daags na de sprintwinst van de ervaren Belg Timothy Dupont in de openingsetappe moest in de tweede rit over 140 kilometer flink geklommen worden, al lag de aankomst uiteindelijk weer op zeeniveau in Antalya.

Vroeg in de etappe kwam Dupont bergop in de problemen in een snel uitdunnend peloton.

In een geanimeerde wedstrijd probeerden verschillende renners met een aanval de hand uit te steken naar de ritoverwinning, maar aan het eind werd het toch een groepssprint.

Daarin snelde de 23-jarige Matevz Govekar van Bahrain Victorious naar zijn tweede profzege, voor Van Rooy en de Italiaan Giovanni Lonardi. Die laatste neemt de leiderstrui over van Dupont.

De Ronde van Antalya duurt nog tot en met zondag. De koninginnenrit van zaterdag finisht bovenop een steile, zeven kilometer lange beklimming.