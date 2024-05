BNXT League: Belgisch-Nederlandse fase is afgerond, kwartfinales in België zijn bekend

In de BNXT League basketbal hebben we de Belgisch-Nederlandse fase achter de rug. Oostende won al zijn wedstrijden in de Elite Gold, Mechelen, Bergen en Leuven plaatsen zich vanuit de Elite Silver voor de play-offs in België.

De teerling is geworpen in de Elite Gold- en Elite Silver-fase van de BNXT League, al waren er op de laatste speeldag geen grote verschuivingen meer.



Oostende was al zeker van de koppositie. Tegen Groningen won het ook zijn laatste wedstrijd met veel machtsvertoon.



Als winnaar van de Elite Gold komt Oostende in de volgende fase - de play-offs in België - uit tegen de Belgische ploeg die als 3e is geëindigd in de Elite Silver, in dit geval Leuven. In een best-of-3 bepalen ze wie naar de halve finales doorstoot.

Charleroi verloor thuis tegen Leiden, waardoor het de 4e Belgische club op de ranking wordt, iets waar Limburg United van profiteert. Charleroi krijgt hierdoor een Waals duel tegen Luik, terwijl Limburg het in de volgende fase opneemt tegen Mechelen.



Als laatste kwartfinale in de play-offs komen de Antwerp Giants, die nipt hun laatste match verloren tegen Den Bosch, uit tegen Bergen.



Aan het einde van het seizoen speelt de kampioen van België nog tegen die van Nederland om te bepalen wie de BNXT-titel in de wacht sleept.