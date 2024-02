BEKIJK: Duizenden Rwandezen zien Joe Blackmore de zege pakken op WK-klim in Kigali

Joe Blackmore (21) heeft vrijdag de macht gegrepen in de Ronde van Rwanda. Het jonge multitalent van Israel-Premier Tech was voor de ogen van een massa toeschouwers de snelste boven de op Mount Kigali. Die lastige klim wordt volgend jaar een van de scherprechters op het WK wielrennen in het Oost-Afrikaanse land.

Etappe zes in de Ronde van Rwanda kondigde zich aan als de koninginnenrit. De aankomst lag immers bovenop de Mount Kigali, een lastige klim van 4 kilometer aan bijna 7 procent.



Het eerste deel van de klim, de zogenaamde Muur van Kigali met ook een stuk over kasseien, is bovendien een van de scherprechters op het WK wielrennen dat volgend jaar in Rwanda plaatsvindt.



De WK-opwarmer in de Ronde van Rwanda lokte dan ook een massa wielergekke Rwandezen naar buiten. Duizenden toeschouwers namen plaats langs de weg op de slotklim.

Zij zagen vanaf de eerste rij hoe uiteindelijk Joe Blackmore de sterkste bleek. Het Britse multitalent van Israel-Premier Tech - hij is ook te zien in de cross en op de mountainbike - troefde de Colombiaan Jhonatan Restrepo af in een sprintje.

De Belgische leider William Junior Lecerf kraakte in Kigali en moet zijn leiderstrui afstaan aan Blackmore. Er resten nu nog twee (geaccidenteerde) ritten in de Ronde van Rwanda, die zondag aankomt.