William Lecerf gooit ook hoge ogen in de tijdrit en wordt leider in Rwanda

William Junior Lecerf heeft zijn entree bij de profs niet gemist. In de AlUla Tour was hij na een 2e plaats in de koninginnenrit al ei zo na eindwinnaar, in de Ronde van Rwanda is hij goed op weg om net iets beter te doen.



Lecerf had met de opleidingsploeg van Soudal-Quick Step al de ploegentijdrit gewonnen en was ook gisteren in Rubavu de snelste van een uitgedund peloton.



Een dag later had Lecerf nog genoeg energie over om ook nog 2e te worden in de tijdrit over 13 kilometer. Pierre Latour stak er wel met kop en schouders bovenuit, hij had meer dan een halve minuut voorsprong op de 21-jarige Lecerf.



Lecerf was een seconde sneller dan de Brit Joseph Blackmore. Dat is ook het verschil tussen beiden in het klassement. Morgen staat de mythische Muur van Kigali op het programma.