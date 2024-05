Stunt Olympiakos zich naar Europese finale? "Een goede ploeg, maar het is heel straf wat ze doen"

vr 3 mei 2024 19:40

Het meest verrassende resultaat van de Europese avond viel donderdag in Birmingham te noteren. Olympiakos verraste Conference League-favoriet Aston Villa met een ruime 2-4-zege. Daarmee zetten de Grieken een grote stap richting een finale in eigen land. Ook Tuur Dierckx, zelf actief in Griekenland, was verbaasd. "In het voetbal kan alles, en in Griekenland zeker."

Een 2-4-zege op het veld van de grote favoriet: wat Olympiakos Piraeus woensdag klaarspeelde tegen Aston Villa hadden weinigen verwacht. Ook Tuur Dierckx, zelf actief in Griekenland bij Atromitos, niet. "Olympiakos heeft een goede ploeg, maar zelf gaan winnen in Engeland? Dat is heel straf."



De Grieken zijn in Europa bezig aan een straf parcours. En dat terwijl het in eigen land dit seizoen niet bepaald op wieltjes loopt. Nadat het slecht aan het seizoen was gestart, eindigde Olympiakos in de reguliere competitie uiteindelijk nog als derde, wat een plek in de Griekse versie van de Champions' Play-offs opleverde.

Individueel gezien is Olympiakos de sterkste ploeg uit de Griekse competitie. Tuur Dierckx

Maar daarin staat Olympiakos momenteel pas vierde, op 5 punten van leider AEK Athene. "In Griekenland worden de punten niet gehalveerd. Als je een achterstand hebt, moet je dus van ver komen", vertelt Tuur Dierckx, actief bij het Griekse Atromitos.

"Individueel gezien is Olympiakos de sterkste ploeg uit de Griekse competitie", zegt Dierckx. "Maar voetbal is een ploegsport en op dat vlak hebben ze het in de eerste seizoenshelft laten liggen. Ze moesten te lang zoeken naar automatismen."

Individuele kwaliteiten

Dierckx herinnert zich de uitwedstrijd met Atromitos op Olympiakos in het begin van het seizoen nog levendig. "We hebben toen een pak slaag gekregen, wat geen schande is. Met de supporters achter hen, kunnen ze mooie resultaten behalen." "In de terugwedstrijd thuis hebben we hen de bal gegeven en zelf heel verdedigend gespeeld", verklaart Dierckx. En daar bleek Olympiakos het knap lastig mee te hebben. De wedstrijd eindigde doelpuntloos.

Tegen een laag blok kunnen de Grieken het lastig hebben, maar als er ruimte ligt kunnen ze erg gevaarlijk zijn. Tuur Dierckx

"Tegen een laag blok kunnen de Grieken het lastig hebben, maar als er ruimte ligt - zoals gisteren tegen Aston Villa - kunnen ze erg gevaarlijk zijn. Op alle posities hebben ze veel individuele kwaliteiten", zegt Dierckx.

"Met El Kaabi beschikken ze over een balvaste spits, die de goal weet staan." Dat bewees de Marokkaan gisteren fijntjes door drie keer te scoren op Villa Park.

"Daarrond lopen enkele leuke spelers, zoals Podence die overgekomen is van het Engelse Wolverhampton. Ook de agressieve Braziliaanse rechtsachter Rodinei zorgt voor dreiging met zijn offensieve impulsen."

Olympiakos-coach José Luis Mendilibar loodste Sevilla vorig jaar nog naar eindwinst in de Europa League.

Succescoach

Het was dit seizoen een duiventil bij Olympiakos. José Luis Mendilibar is al de derde coach van de Grieken dit seizoen. Met de Spaanse coach haalde de club wel ervaring op het Europese toneel binnen. Vorig jaar won Mendilibar nog de Europa League met Sevilla. "Onder zijn leiding zijn de resultaten toch beter. Olympiakos speelt vanuit een sterk blok, met heel veel agressiviteit in de duels. Tel daar de individuele kwaliteiten bovenop, en je hebt een moeilijk te ontwrichten team", zegt Dierckx.

In voetbal kan alles, dat is overal zo, maar in Griekenland zeker. Tuur Dierckx