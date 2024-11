Wat een beginfase in Anderlecht - Porto. Na amper 15 seconden lijkt man-in-vorm Kasper Dolberg de thuisploeg al op voorsprong te zetten met een loepzuiver lobje. Het Lotto Park ontploft, maar de lijnrechter wuift het feestje even snel weg: buitenspel. Dit had het vierde snelste doelpunt in de Europa League-geschiedenis geweest. Bekijk de fase hier.