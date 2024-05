Jasper Stuyven is klaar voor comeback in Giro: "Wil vooral het goeie gevoel terugvinden"

Door een val in Dwars door Vlaanderen zag Jasper Stuyven de lekkerste brokken van het voorjaar aan zich voorbijgaan. In de Ronde van Italië schuift hij opnieuw aan tafel aan. "Ik heb gezwoegd op de rollen en train sinds een paar dagen op de weg", zegt hij over zijn race tegen de klok.

Eind maart brak Jasper Stuyven in Dwars door Vlaanderen zijn sleutelbeen. Enkele dagen later sprak hij strijdvaardig over mogelijke deelname aan de Ronde van Italië. En warempel, Lidl-Trek heeft de Belg opgenomen in zijn selectie. Morgen is hij erbij voor de Grande Partenza in Venaria Reale.

Ik hoop in de eerste week vooral mijn bijdrage te kunnen leveren in de sprinttrein van Jonathan Milan.

Het doel van Stuyven is dus in eerste instantie om weer renner te zijn. "Ik hoop vooral het goeie gevoel van voor mijn crash terug te vinden."

"Daarnaast wil ik het van dag tot dag bekijken. Als ik niet was gevallen en geen terugslag had gekregen, had ik nu wel over doelstellingen kunnen praten."

"Of er voor mij misschien ergens een etappe inzit, daar moeten we als team nog eens over samenzitten en nadenken."

Het zou in ieder geval een sprookje zijn. Stuyven begint aan zijn elfde grote ronde. Hij heeft één etappezege op zijn palmares: in 2015 in Murcia, in de Vuelta.