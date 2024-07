Mic drop! Mark Cavendish wuift de Tour uit: "Mijn laatste koers? Waarschijnlijk wel, ja"

The end of an era. Mark Cavendish (39) heeft zijn laatste etappe in de Tour de France gereden. Cavendish veroverde in deze editie het record met zijn 35e ritzege. "Het is een droom geweest", vertelde hij over zijn carrière. En Cav liet uitschijnen dat hij in de toekomst misschien wel komt supporteren voor zijn zoontje.

Met zijn handen in de lucht, een kushandje links en rechts en vechtend tegen de tranen reed hij over de finish in Nice, waar zijn gezin hem stond op te wachten.

In zijn allerlaatste opdracht in de Tour de France heeft hij toch nog een wedstrijdje gewonnen: Mark Cavendish onttroonde zijn ploegmakker Davide Ballerini alsnog als rode lantaarn in deze editie.

"Dit is mijn leven geweest en mijn zoontje is overigens dol op deze sport. Misschien sta ik hier ooit om hem aan te moedigen."

"Dit is een droom geweest. Als buitenstaander zie je het succes en de zeges, maar niet wat er achter de schermen gebeurt. Het heeft me veel geleerd over mezelf en dat zal ik meenemen."

De vraag die volgde, was voorspelbaar. "Of dit mijn laatste koers is geweest? Waarschijnlijk wel, ja."

"Hoe mijn dag was? Ik probeerde vooral de tijdslimiet te halen en daarna was het gewoon genieten. Er was geen druk, hé. Dat is best vreemd voor de slotdag van de Tour."

Ook echtgenote Peta Todd was uiteraard op de afspraak voor de laatste opdracht van haar echtgenoot in de Tour de France.

"Het is best vreemd, zeker omdat het een tijdrit is. Anderzijds is dit misschien wel het perfecte einde. Er is geen druk vandaag voor Mark. Hij kan gewoon alles in zich opnemen."

"Ik ben zo blij dat hij in Nice geraakt is. Deze Tour uitrijden was niet evident voor de sprinters."

Cavendish nam 15 keer deel, maar nog eens terugkomen op zijn beslissing om te stoppen, dat zal niet gebeuren. "We hebben er twee keer over gedaan om te stoppen, maar het is toch gelukt."

"Ik denk wel dat ik de Tour zal missen. Voor ik Mark leerde kennen, had ik nog nooit naar de Tour gekeken."

"Sindsdien heeft deze koers ons leven en onze agenda bepaald. Ik zal de gekheid missen, maar we zullen altijd wel in de buurt blijven."