Dubbelslag voor Pogacar in UAE Tour: Sloveen is voor de 3e keer baas in koninginnenrit

Voor het derde jaar op rij is het UAE-kopman Tadej Pogacar die wint op de Jebel Hafeet. Hij geeft zijn eindoverwinning in de rittenkoers in de Verenigde Arabische Emiraten zo wat meer glans. Adam Yates en Pello Bilbao mogen mee het podium op.

13 uur 03. Schijnmanoeuvre Pogacar. De kopman van UAE laat even zien dat hij overschot heeft. Pogacar danst even op de pedalen, maar houdt ze dan weer stil. Adam Yates, die probeerde te reageren, komt met de schrik vrij. Uitstel van executie? .

12 uur 45. Het is onze landgenoot Gianni Vermeersch die de vroege vlucht het langst kan dragen. De eenzame renner van Alpecin-Fenix heeft nog een bonus van een halve minuut op het aanstormende peloton. Een laatste prikkel om het klassieke voorjaar in te duiken? .

Jebel Hafeet. De Jebel Hafeet, de slotklim vandaag, zal het klassement in de UAE Tour zo meteen in zijn definitieve plooi leggen. De klimgeiten in het peloton mogen hun hoeven alvast beginnen te slijpen. De Jebel Hafeet heeft de laatste 3 kilometer een gemiddeld stijgingspercentage van ongeveer 9% in petto. . 12 uur 41.