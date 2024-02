Tom Van Asbroeck doorbreekt de hegemonie van eindwinnaar Mads Pedersen in de Provence

Tom Van Asbroeck heeft zijn eerste overwinning sinds 2019 geboekt. De Belg van Israël-Premier Tech was de snelste in de sprint van de slotrit van de Ronde van de Provence. Hij kon zo de wurggreep van Mads Pedersen in de Provence doorbreken. De Deen van Lidl-Trek schrijft wel de eindzege op zijn naam.

Mads Pedersen had de Ronde van de Provence van start tot finish gedomineerd met zeges in de eerste, tweede én derde rit. Lidl-Trek had een plannetje bedacht om voor vier op vier te gaan, maar op de hellende slotstrook viel Pederson plots stil.

Zo leek Sam Bennett op weg naar zijn eerste zege in het shirt van Decathlon - AG2R, maar in de laatste 50 meter kwam Tom Van Asbroeck als een duiveltje uit een doosje opzetten. Hij stak zijn wiel net voor dat van Bennett over de finish.

Voor Van Asbroeck is het de eerste overwinning sinds hij in 2019 de Memorial Franck Vandenbroucke op zijn palmares schreef. De voorbije drie dagen was onze landgenoot drie keer op de 25e plaats geëindigd.