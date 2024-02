Onvermoeibare Mads Pedersen knalt naar perfecte hattrick in de Ronde van de Provence

De proloog, de eerste rit en nu ook de tweede. Mads Pedersen is heer en meester in de Provence. De Deen won vandaag met een nieuwe machtsprint de heuvelachtige etappe naar Manosque.

Drie op drie voor Mads Pedersen in de Ronde van de Provence.



De kopman van Lidl - Trek toonde zich in de heuvelachtige tweede etappe zeer bedrijvig, en toch had Pedersen nog het beste eindschot in de benen.



In de laatste rechte lijn in Manosque ontvlamde hij zijn Deense dynamiet en sprintte hij iedereen los uit het wiel.

Enkel Axel Zingle kon zijn wagonnetje nog even aanhaken, maar ook hij moest het hoofd uiteindelijk buigen voor alleenheerser Pedersen. Samuel Watson - de aanstoker van de sprint - strandde op de derde plaats.



Pedersen won eerder al de proloog en ook de eerste rit in de sprint. En is zo de fiere leider in de Franse rittenkoers.