Mads Pedersen bevestigt goede vorm en wint proloog in Ronde van de Provence

Mads Pedersen heeft zijn derde zegepalm in een week beet: de Deen van Lidl-Trek was de snelste over 5 kilometer in de proloog van de Ronde van de Provence (2.1). In de straten van Marseille had hij 5'19" nodig, goed voor een gemiddelde van 56,43 km/u.

Zijn Zweedse ploegmaat Jakob Söderqvist (20 en uit de opleidingsploeg van Lidl-Trek) was op 6 seconden tweede, de Brit Samuel Watson (Groupama-FDJ) mocht op 11 seconden mee op het podium.



De beste Belg was de 21-jarige Thibaut Bernard (Bingoal-WB) op een 24e plaats met 5'40", in dezelfde tijd als nummer 25 Tom Van Asbroeck.



Voor Mads Pedersen was het zijn 3e zege van het seizoen, zijn 37e in het totaal. Vorige week won hij al een rit én het eindklassement in de Ster van Bessèges.



Morgen staat er een glooiende rit op het menu van Aix-en-Provence naar Martigues met 2 hindernissen: de Col de Bonnieux (7,3 km à 2,8%) en de Col de Vernègues (5.5 km à 2.9%).



De 8e editie van deze rittenkoers eindigt zondag. De laatste winnaar was de Colombiaan Nairo Quintana in 2022. In 2023 werd er niet gekoerst om financiële redenen.