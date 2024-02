Mads Pedersen houdt net stand in de tijdrit en schrijft de Ster van Bessèges op zijn naam

Mads Pedersen begon met een voorgift van 6 seconden op Auxel Laurance en 12 op Kévin Vauquelin.

Die laatste kwam nog gevaarlijk opzetten in de tijdrit over 10,65 kilometer. De 22-jarige Fransman won met 10 seconden bonus op Pedersen. Op het podium hield de wereldkampioen van 2019 dus 2 tellen over de eindzege in Bessèges.

Volgende week koerst Pedersen in het zuiden van Frankrijk. Samen met o.a. Tim Declercq en Otto Vergaerde komt hij aan de start van de Ronde van de Provence.