Opnieuw raak voor Lidl-Trek: Mads Pedersen klopt Milan Menten en is nieuwe leider in Bessèges

Net niet voor onze landgenoot Milan Menten. In de derde etappe van de Ster van Bessèges moest hij in de massasprint enkel onderdoen voor de Deen Mads Pedersen, die ook naar de leiding gaat in het algemene klassement. Dubbel feest voor Lidl-Trek: op hetzelfde moment won ook Jonathan Milan zijn sprint in Valencia.

De heuvelachtige etappe van 161 kilometer in en om Bessèges kreeg een erg geanimeerd wedstrijdverloop, waarbij Sander De Pestel zich toonde in een gevaarlijk sterke vlucht, maar Alpecin-Deceuninck in dienst van de Franse klassementsleider Axel Laurance alles weer bij elkaar bracht.

Ook Tim Declercq stroopte op kop van het peloton de mouwen op, voor zijn nieuwe kopman Mads Pedersen.

Nadat de vroege vlucht was teruggegrepen regende het nog aanvalspogingen op de beklimming en afdaling van de laatste helling van de dag, maar uiteindelijk eindigde de rit toch op een pelotonsprint, die Mads Pedersen vanaf de kop naar zijn hand zette.

Onze landgenoot Milan Menten geraakte niet meer over de Deen en moest met de tweede plek tevreden zijn, de Noor Rasmus Tiller werd derde.

Pedersen, die donderdag al als tweede was gefinisht in een sprint bergop, heeft als nieuwe klassementsleider nu zes seconden voorsprong op Laurance. Brent Van Moer, vijfde op 20 seconden, is de beste Belg in de tussenstand.





Bij Lidl - Trek zullen ze hun voorraad champagne alvast zien slinken na vanavond. Een paar honderden kilometers verder won ook Jonathan Milan de ontregelde massasprint in de Ronde van Valencia.