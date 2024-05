Oostende slokop op BNXT League Awards: MVP, Belgische Speler van het Jaar én coach van het Jaar

De 26-jarige Jefferson is de meest waardevolle speler van België en Nederland samen. De small forward werd met grote voorsprong verkozen: 235 punten tegenover 60 voor Gillet en 58 voor Rasir Bolton van Giants Antwerp.



Jefferson is dé sterkhouder bij Oostende dit seizoen met gemiddeld 16,6 punten, 6 rebounds en 29,7 minuten per match.



Gillet is voor het tweede jaar op een rij de beste Belgische speler. Hij kreeg 154 punten in het referendum van Het Nieuwsblad, met grote voorsprong op Kevin Tumba (Luik/58 ptn) en Olivier Troisfontaines (Luik/48 ptn). Gillet draait aan gemiddeld 10 punten en 6 rebounds. Ook in 2015 won hij de prijs.



Dario Gjergja haalde het net als Coach van het Jaar in België. De Kroatisch-Belgische coach, die ook bondscoach van de Belgian Lions is, telde 102 punten, 2 meer dan Raymond Westphalen van Limburg United.



Gjergja is voor de 4e keer uitverkoren en evenaart het record van Giovanni Bozzi. Het is wel zijn eerste prijs sinds 2018.



Drie prijzen voor Oostende, twee voor Antwerp: Jo Van Buggenhout is de Rising Star of belofte van het jaar, Nikola Jovanovic de beste zesde man. Osun Osunniyi van Limburg United tot slot werd verkozen tot de beste verdediger van heel de BNXT League.