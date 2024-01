Openingsetappe in Ster van Bessèges geschrapt door boerenprotesten in Frankrijk

Niet alleen op de Belgische wegen zorgen tractoren voor oponthoud. In Frankrijk wordt het nog wat langer wachten op de eerste rit van de Ster van Bessèges. "De Prefectuur van de Gard heeft ons omwille van de actuele sociale context in het departement gevraagd om de eerste etappe in Bellegarde te annuleren", klinkt het bij de organisatie.