Ook Alpecin-Deceuninck komt dankzij Axel Laurance snel op het scorebord

Met een dagje vertraging is de Ster van Bessèges dan toch van start kunnen gaan. De tweede rit is een prooi geworden voor Axel Laurance. De 22-jarige Fransman rijdt voor Alpecin-Deceuninck en is wereldkampioen bij de beloften. Op een lastige aankomst was hij sterker dan Mads Pedersen.

Soudal-Quick Step, Lotto-Dstny, Intermarché-Wanty: de Belgische ploegen hadden de voorbije weken tijdens de aperitiefhapjes van dit seizoen al mogen klinken.

Het lijstje van Alpecin-Deceuninck was nog blanco, maar de Belgische ploeg hoefde deze keer niet zo lang te wachten als vorig jaar.

In 2023 boekte het team pas in Tirreno-Adriatico (8 maart) zijn eerste seizoenszege, vandaag veegde Axel Laurance de nul al weg.

De Franse puncher is een ruwe diamant die vorig jaar nog een jaartje mocht rijpen bij het Devo Team van Alpecin-Deceuninck en in augustus goud pakte in Glasgow bij de U23.

In Rousson deed Laurance Mads Pedersen knap de baard af op een lastige aankomst.



De Fransman is uiteraard ook de eerste leider na deze tweede etappe, al was het eigenlijk de openingsdag nadat rit 1 was geschrapt door het boerenprotest in Frankrijk.