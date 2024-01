Peloton misrekent zich in Valencia, ploegmaats Tonelli en Tarozzi triomferen vanuit vroege vlucht

Weinig sprinters aan de start in Valencia - Jonathan Milan en Michael Matthews zijn de bekendsten - en dus roken de vluchters een kans.

7 renners hadden dit begrepen en gingen er bijna vanaf de start in Benicassim vandoor. Hierbij geen Belgen, maar wel de Nederlanders Jetse Bol en Alex Molenaar.

Het waren evenwel ploegmaats Alessandro Tonelli en Manuele Tarozzi die over de beste benen beschikten. In de heuveltjes richting Castellon reden ze de anderen op grote afstand.



Ook in het peloton kwam ze te traag dichterbij. Een rotonde in de finale was nog de gevaarlijkste hinderpaal voor het Italiaanse duo. Tonelli reed verkeerd en werd opgevangen door het lint dat er was gespannen.



De buit was toen blijkbaar al verdeeld, want Tarozzi wachtte op zijn 6 jaar oudere ploegmaat en liet hem als eerste over de finish komen, niet nadat ze beiden meermaals elkaars prestatie in de verf hadden gezet met armgebaren.