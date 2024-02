Remco Evenepoel is voor de 3e keer eindwinnaar in de Algarve, maar Daniel Martinez klopt hem wel weer bergop

In zijn 2 vorige deelnames aan deze wedstrijd moest Remco Evenepoel telkens tevreden zijn met een ereplaats op de Alto do Malhao. Zowel in 2020 met Miguel Angel Lopez als in 2022 met Sergio Higuita triomfeerden Colombianen op de slothelling.



Ook al scoorde hij tot nu toe een perfect rapport in de Ronde van de Algarve wat het eindklassement betreft, Evenepoel kennende heeft hij zijn zinnen zeker gezet op deze slotrit.



Zijn 3e eindwinst op 3 deelnames lijkt hem normaal gezien niet meer te kunnen ontglippen, tijd voor het laatste vinkje in deze koers met een ritzege op de Malhao?