Evenepoel ziet nog groeimarge na eindzege in Algarve: "Was een van de enigen hier zonder hoogtestage"

Voor de 3e keer op 3 deelnames heeft Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) de Ronde van de Algarve op zijn palmares bijgeschreven. In de slotrit stak hij zijn hand nog uit naar de ritzege, maar die kers op de taart ontbrak finaal. “Ik had graag gewonnen vandaag, maar daar zat een klein mechanisch probleempje achter."

Geen 1e ritwinst op de Alto do Malhao voor Remco Evenepoel, wel een 3e eindzege die hem gedeeld recordhouder maakt in de Ronde van de Algarve.

“Dat betekent veel voor mij. Het is een hele mooie wedstrijd en zeker dit jaar ligt het niveau hoog," ziet ook Evenepoel. "Als je ziet hoe de ploeg van Bora-Hansgrohe, en dan vooral Martinez, hier rondrijdt."

“Ik had graag gewonnen vandaag, maar daar zat een klein mechanisch probleempje achter. Dat is het leven”, zegt Evenepoel met de lach.

Zijn leiderstrui was de Belg virtueel wel even kwijt aan een landgenoot. Was er ongerustheid bij de aanval van Van Aert?

“Nee, het was nog ver hé. En met al die steile beklimmingen. Een minuut was veel, maar we mogen niet vergeten dat Wout iemand is van een andere gewichtsklasse dan de mannen die voor ritwinst gingen.”