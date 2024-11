Na massale val met Wout van Aert: organisatie Dwars door Vlaanderen schrapt gevaarlijke Kanarieberg

Flanders Classics en het organisatieorgaan van Dwars door Vlaanderen hebben na een grondige evaluatie besloten om de Kanarieberg uit het parcours te verwijderen.



Deze keuze volgt op de zware valpartij van onder anderen Wout van Aert tijdens de laatste editie van de koers. Volgens de organisatie vormt de afdaling richting de helling een te groot risico.



Tijdens de presentatie van het parcours voor de editie van 2024, die op 22 maart wordt verreden, benadrukte voorzitter Pavel Desmet dat de aanpassing vooral is ingegeven door veiligheidsredenen. In plaats van de Kanarieberg zal Berg ten Houte nu tweemaal worden beklommen.



Naast het schrappen van de Kanarieberg verdwijnt ook de kasseistrook van de Varent uit het parcours. Volgens koersdirecteur Guy Delesie voegde deze strook, gelegen na slechts 50 kilometer, weinig toe aan de koers.



Daarnaast worden de Kortekeer en de Eikenberg vervangen. Voor de Kortekeer komt een extra passage van Berg ten Houte in de plaats, terwijl de Ladeuze de Eikenberg vervangt vanwege de kans op grondverzakkingen bij slecht weer. Ondanks deze aanpassingen blijft 80% van het parcours ongewijzigd.



De aankomst in Waregem blijft zoals gepland tot minimaal 2031 vaststaan. De mannen beginnen hun wedstrijd vanaf het Stationsplein in Roeselare, terwijl de vrouwen starten op de Hippodroom in Waregem. Voor beide wedstrijden blijven het aantal beklimmingen en kasseistroken onveranderd, met zeven per wedstrijd.