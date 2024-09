Vervloekt jaar vol met valpartijen: overzicht van de ellende bij Visma-Lease a Bike dit seizoen

di 3 september 2024 17:05

2024 is niet het jaar van Visma-Lease a Bike. De opgave van Wout van Aert in de Vuelta is een zoveelste klap voor het Nederlandse team. Het pakte toch al 30 zeges dit seizoen, maar hun kopmannen hebben meer niet gekoerst dan wel. Een overzicht van de pechmaanden van Visma-Lease a Bike.

Pech verpest voorjaar

Want het geluk stond dit seizoen nog niet aan de kant van Visma-Lease a Bike. Vooral tijdens de E3 Saxo Classic zat het niet mee. Het begon al voor de wedstrijd, want Christophe Laporte kon niet starten door buikgriep. Vroeg in de koers viel Per Strand Hagenes letterlijk weg met een breuk in zijn neus. Dylan van Baarle was ook betrokken bij een val en speelde geen rol van betekenis. Tiesj Benoot, net hersteld van een breuk in zijn heiligbeen, kwam wat later ten val en gaf op. Ook kopman Wout van Aert deelde mee in de klappen. Hij viel op de Paterberg en kon zo niet mee met latere winnaar Mathieu van der Poel.

Dubbele opdoffer

In zijn volgende koers viel Van Aert opnieuw, deze keer met zwaardere gevolgen. Hij ging stevig onderuit in Dwars door Vlaanderen en het verdict was hard: breuken in zijn sleutelbeen, borstbeen en meerdere ribben. Het paste in het plaatje van het ongelukkige voorjaar voor Visma-Lease a Bike. Dylan van Baarle, Christophe Laporte en Jan Tratnik moesten verstek laten gaan voor verschillende koersen. Bart Lemmen, revelatie in de Tour Down Under, brak dan weer zijn sleutelbeen in de Ronde van Catalonië. Daar moest ook Cian Uijtdebroeks opgeven, ook toen al door ziekte. De grootste klap voor de ploeg was de val van Jonas Vingegaard in de Ronde van het Baskenland. Net als onder meer Remco Evenepoel en Primoz Roglic viel hij er tegen hoge snelheid. Voor de Deen werd het een race tegen de klok om topfit te zijn voor de Ronde van Frankrijk, zijn grote doel. De Deen verbleef nog een tijdje in het ziekenhuis om te herstellen van onder meer een longkneuzing en een klaplong.

Jonas Vingegaard zit sinds vorige week opnieuw op de fiets.

Vrouwe Fortuna werkt ook in Giro en Tour tegen

Dan maar revancheren in de Giro d'Italia? Dat moest dan toch al zonder Wout van Aert. Hij mikte op ritzeges in de eerste grote ronde van het seizoen, maar zijn blessures doorboorden die plannen. Van Aert was niet de enige bij Visma-Lease a Bike die moest afzeggen voor de Ronde van Italië. Wilco Kelderman kon niet aan de start komen door een sleutelbeenbreuk. Koen Bouwman mocht hem vervangen, maar de bergkoning van 2022 werd ziek. Uiteindelijk vond de ploeg wel 8 renners om te starten, maar ook in de Giro zelf houdt de pech niet op. Al in etappe 2 viel Robert Gesink weg met een gebroken hand. Christophe Laporte, vervanger van Van Aert, kon ook niet lang genieten van de Italiaanse zon. De Europese kampioen viel hard en gaf enkele dagen later op. Ook aan het Giro-virus ontsnapt Visma-Lease a Bike niet. In rit 10 startte Olav Kooij niet meer, een dag later kwam Cian Uijtdebroeks niet meer aan de start. De ritzege van Kooij op dag 9 was een schamele troost voor de ploeg.

Uijtdebroeks moest de Giro verlaten als leider in het jongerenklassement.

De pech volgde Visma - Lease a Bike ook in Frankrijk. In de Dauphiné vielen Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk. Ze liepen beiden breuken op en zouden de Tour moeten missen.



Dat was ook het geval voor Sepp Kuss. In de Dauphiné was de Amerikaan al een schim van zichzelf. Hij haalde uiteindelijk de selectie voor de Tour niet omdat hij niet voldoende hersteld was van een Covid-besmetting.



Jonas Vingegaard was er wel bij in de Tour. Na een race tegen de klok eindigde hij als 2e op ruime afstand achter Tadej Pogacar.

Ook geen beterschap na de Tour