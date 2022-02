Sterke Aleksej Loetsenko duldt geen tegenstand en soleert naar zege op loodzware Spaanse grindwegen

40 kilometer gravel en meer dan 3.000 hoogtemeters, de de Clásica Jaén Paraiso Interior beloofde een lekkernij te worden voor de wielerliefhebbers.

Met onder meer Miguel Angel Lopez en Aleksej Loetsenko (beiden Astana), Tim Wellens (Lotto-Soudal) en Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) stonden er ook heel wat potentiële smaakmakers aan het vertrek.

Het bijzonder uitdagende parcours zorgde er ook voor dat de koers razendsnel openbrak. Op ruim 40 kilometer van de finish, op een van de vele slopende gravelstroken, gooide Loetsenko een eerste bommetje. Wellens probeerde om de demarrage te beantwoorden, maar moest in eerste instantie toch passen.

De weg was nadien nog te lang voor de Kazach om helemaal alleen te bewandelen waardoor Tim Wellens, Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) en Connor Swift (Arkéa-Samsic) voorin nog even terug mochten aansluiten.

Maar tegen Loetsenko was werkelijk geen kruid gewassen. Op de voorlaatste smalle sterrato ging het gewoon te traag voor de kopman van Astana. In een mum van tijd diepte hij een stevige kloof uit en niemand zag zijn achterwiel nog terug.

Na een solo van een kleine 25 kilometer mocht Loetsenko in zijn eerste wedstrijd van het seizoen meteen zijn armen in de lucht gooien op de kasseitjes in finishplaats Ubeda. Bij de achtervolgers volgde in de loodzware slotkilometer nog een fraai steekspel.

Het waren landgenoten Tim Wellens (2e) en Loïc Vliegen (3e) die nog de meeste punch in de benen hadden en uiteindelijk mee met de ongenaakbare Loetsenko het podium op mochten.