Nieuw-Zeelands talent Finn Fisher-Black wint aperitiefhapje voor Ronde van Oman, Capiot 3e

Finn Fisher-Black reed vorig jaar een goeie Vuelta en boekte als neoprof in de Ronde van Sicilië al een eerste profzege. Hij bevestigt het goede in het begin van dit nieuwe seizoen.



Na 174 km tussen Al Mouj Muscat en Al Bustan kon hij solo naar de winst rijden. De achtervolgende groep finishte op 4 seconden.



De Amerikaan Luke Lamperti, met zijn 21 ook al een jong talent van Soudal-Quick Step, snelde naar de tweede plaats, Capiot mocht mee op het podium.



Drie renners kleurden de dag: een Maleisiër, een Indonesiër en een Japanner. Onder meer onder impuls van Thomas De Gendt (Lotto-Dstny) werd hun voorsprong van meer dan 12 minuten tenietgedaan.



In de finale regende het aanvallen, de Duitser Emil Herzog raakte solo voorop. Bij het ingaan van de laatste 10 kilometer brak het peloton in tweeën, op 5 km werd Herzog ingerekend.



Fisher-Black zag zijn moment gekomen en begon aan een solo van dik 4 km. Die liep voornamelijk bergaf met een lichte stijging op het eind. De 22-jarige hield zijn inspanning vol en volgt Jenthe Biermans op op de erelijst.