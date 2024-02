Oier Lazkano soleert naar winst in Spaanse Strade Bianche, Wout van Aert genekt door lekke band

De Spaanse kampioen Oier Lazkano heeft voor eigen publiek de Clasica Jaen op zijn naam geschreven. De hardrijder van Movistar kwam solo over de streep nadat hij zijn laatste vluchtgezel achtergelaten had op de laatste gravelstrook. Een halve minuut later sprintte Tim Wellens naar de 4e plaats. Wout van Aert was gedoemd tot een lange achtervolging na een lekke band.

"Een lekke band is geen pech. Het is iets dat niet mag gebeuren", is het motto van Visma-Lease a Bike.



Maar op de 1e van 4 gravelstroken was het vandaag helaas bingo voor Wout van Aert. De topfavoriet stond achteraan lek en wisselde van rubber met zijn jonge ploeggenoot Per Strand Hagenes.

Een inhaalrace was het lot van Van Aert. In het zog van werkpaard Tim van Dijke kwam Van Aert nog tot op 20 seconden piepen van het favorietenpeloton. Maar toen het spektakel daar losbarstte, was het doodsvonnis van Van Aert getekend.

Van Aert gaf zijn ploegmakkers voorin zijn fiat om voor eigen rekening te rijden. Van alle favorieten gaf Vuelta-winnaar Sepp Kuss de sterkste indruk.



Toen de Amerikaan op de laatste gravelstrook gas gaf, konden enkel ploegmakker Tratnik, Tim Wellens en de verrassende Tronchon het wiel houden.

Maar dat was allemaal kattengespin voor de 2e plek. Want vroege vluchter Oier Lazkano hield zijn marathononderming vol tot de streep.

In het sprintje voor de 2e plek troefde Tronchon vluchtgenoten Tratnik (3e) en Wellens (4e) af. Van Aert bolde binnen in een achtergebleven peloton en sprintte niet meer mee.