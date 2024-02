IN BEELD: Wout van Aert deelt boosdoener van lekke band die finale van Clasica Jaen vergalde

Nauwelijks een gravelstrook gezien, of de koers van Wout van Aert zat er eigenlijk al op. De Belg kampte met een lekke band en zou zo geen hoofdrol meer spelen in de finale van de Spaanse Strade Bianche. Op Instagram deelt Van Aert nu de boosdoener: een flinke vijs.

Pech en veroordeeld tot een inhaalrace. Dat is hoe een vijs de koers van Wout van Aert besliste in Spanje.

Op de eerste van vier gravelstroken had de Belg prijs. Zijn ploeggenoot Per Strand Hagenes deelde snel zijn rubber, maar een hoofdrol zat er niet meer in voor onze landgenoot.

Op Instagram deelt Van Aert nu de boosdoener in het hele verhaal.