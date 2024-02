Jan Tratnik laat Visma-Lease a Bike weer triomferen in de Omloop na zinderende finale

Visma-Lease a Bike heeft voor het derde jaar op een rij raak geschoten in de Omloop Het Nieuwsblad, maar niet met de meest verwachte naam. Jan Tratnik profiteerde van een onverwachte samensmelting in de slotfase en sprong weg met Nils Politt. De Sloveen maakte het af in de sprint, ploegmaat Wout van Aert werd nog 3e.