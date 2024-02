Jan Tratnik verrast zichzelf "een beetje": "Dit is de grootste overwinning uit mijn leven"

za 24 februari 2024 16:15

Jan Tratnik heeft zijn bloedvorm verzilverd met de zege in de Omloop Het Nieuwsblad. De Sloveense luxeknecht van Visma-Lease a Bike maakte het knap af in Ninove. "Of dit mijn rol verandert? Dat moet je aan de baas vragen."

Met Wout van Aert, Christophe Laporte en Matteo Jorgenson had Visma-Lease a Bike drie kanshebbers in een elitegroepje zitten in de finale, maar na een onverwachte samensmelting ging Jan Tratnik met de bloemenruiker lopen. "Of ik verrast ben? Toch een beetje. We hebben een sterk team voor de klassiekers en ik heb in het verleden niet veel voorjaarsklassiekers gereden", gaf de Sloveen toe. Toch komt de zege van Tratnik niet uit de lucht gevallen. De 34-jarige luxeknecht had al in de Ronde van de Algarve en de Clásica Jaén getoond dat de vorm goed was. In 7 koersdagen was hij maar 2 keer uit de top 10 gevallen. "De ploegmaats hadden al veel werk opgeknapt. Ik zat in de achtervolgende groep. Ik zeg niet dat ik kon relaxen, maar ik had nog heel wat ploegmaats voor mij." "Op het einde ben ik er blijven in geloven. Toen de kopgroep werd gegrepen, ging ik in de tegenaanval en kon ik winnen."

Op het einde was ik nog bezorgd of ik de sprint wel kon winnen. Jan Tratnik