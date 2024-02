Visma-Lease a Bike versmacht iedereen in de Omloop, maar bekent: "Het zag er even tricky uit"

za 24 februari 2024 16:50

Het zag eruit alsof het PlayStation was. Visma-Lease a Bike zou de Omloop Het Nieuwsblad volgens alle voorbeschouwingen in een wurggreep houden en de Nederlanders hielden woord. Het verhaal van hun teambuilding in de Vlaamse Ardennen.

Lang voor de tv-uitzending van start ging, had Visma-Lease a Bike al een groot deel van het peloton tegen het canvas gemept. Op zowat 140 kilometer van de finish vonden de geelhemden een bondgenoot in de wind. "Raar dat jullie toen nog niet op post waren", knipoogde Wout van Aert naar onze man op de motor. "Jammer!" "Er was veel wind en na 50 kilometer waren er veel stroken waar het op de kant kon gaan. Dat waren we sowieso van plan en bij de 2e of 3e poging kwam er een mooie scheur." "Wij zaten met z'n vijven in de eerste groep. Vanaf dan is het nooit stilgevallen. Met deze wind wist iedereen dat het een uitputtingsslag kon worden. En met onze sterke ploeg konden we het zo aanpakken."

"We wilden het zoals vorig jaar op de Lange Munte vroeg op de kant gooien", deed ploegleider Arthur van Dongen het tactische plan uit de doeken. "Op die manier moesten ook de andere favorieten met hun neus in de wind rijden. Zo hebben we de groep meteen sterk kunnen uitdunnen." Tiesj Benoot was een van de 5 geelhemden in het eerste pakket. "Ja, dat plan was er, hé. Zoiets verzin je niet in koers. En het draaide goed uit voor ons."

Visma-Lease a Bike deed het peloton al vroeg scheuren.

Klopt, al was er onderweg ook een hapering. "Op de Wolvenberg reden ze weg met z'n zessen en wij hadden 3 man mee. Ik dacht dat de koers er gereden was", schatte Benoot in. "Maar toen het peloton bij mij en de rest terugkwam, was ik verrast met hoeveel ze nog waren en merkte ik ook dat zij minder gegeven hadden dan wij." Bovendien dook met Toms Skujins een verrassende lastpost op. Op de Berendries zette hij Visma-Lease a Bike heel even voor schut. "Wat was die beangstigend sterk", grinnikte Van Aert. "Voor dat groepje met mij en die 5 anderen zou het beter geweest zijn om rond te draaien tot de Muur, maar toen zij aanvielen, was het logisch dat wij ons overtal zouden uitspelen." "We hadden ook nog ploegmaats achter ons met Tratnik en Van Baarle. We wisten dat we in ons voordeel zaten en we begrijpen elkaar. Dat is mooi om te zien."

Ervaring en instinct

Na de neutralisatie werd Matteo Jorgenson op 20 kilometer van de finish naar voren gestuurd. "Maar er was tegenwind voor de Muur en dat heeft me genekt. Ik geraakte nog net over de hellingen." "Het draaide niet goed uit voor mij, maar ik heb zelf van elke minuut genoten en we hadden zo'n sterk team." Na de sisser van Jorgenson moest er evenwel weer geschakeld worden. De samensmelting met kopstukken zoals Tim Wellens hield een risico in. Ploegleider Van Dongen reageerde lichtjes geïrriteerd: "De aanval van Jorgenson was volgens ons plan, maar het is niet zo dat wij alles in handen hebben, hé. We bepalen niet wat de tegenstand doet." "We proberen hen schaakmat te zetten, maar dat zij toch weer aansluiten, hebben wij niet in de hand." "Je zit zelf opgesloten in het koersverloop, maar goeie afspraken maken en kunnen anticiperen maakt het verschil."

"Het zag er even tricky uit", gaf Benoot ook toe over de turbulente slotfase tjokvol omwentelingen. "Maar uiteindelijk bleef een duo voorop dat aanvankelijk niet mee was. Het draaide in ons voordeel uit en het is dankzij ons dat het zo'n lastige koers is geweest." "Waarom wij zo goed tactisch kunnen schakelen? Veel renners hebben ervaring en kunnen op instinct koersen."